Quito/Doha

Vandaag is het eindelijk zover: om 17 uur rolt de WK-bal in Qatar. Het gastland neemt het in de openingsmatch op tegen Ecuador. Wij schotelen Limburgers in beide landen drie vragen voor. “Ik overdrijf niet: 30 procent van de inwoners loopt hier op straat met een voetbaltruitje rond.”