De vijf vette vissen die nog altijd op het droge spartelen: deze bekende renners zoeken nog een ploeg voor volgend seizoen

In totaal zijn er nog een negentigtal profs uit de World Tour en het Proteam-circuit op zoek naar een werkgever. En zeggen dat het nieuwe seizoen over nog geen twee maanden in Australië met de Santos Tour Down Under begint. Sommigen staakten al de zoektocht en kondigden hun afscheid aan zoals donderdagmorgen nog Reinardt Janse van Rensburg (Lotto-Soudal). Dit zijn vijf vette vissen die nog altijd op het droge spartelen, maar wel nog altijd heel hard hopen dat het allemaal goedkomt.