KAART. In deze negen Limburgse gemeenten kan je de Rode Duivels op groot scherm bekijken

Het regent annuleringen onder de WK-dorpen, maar vanaf 23 november kan je in negen Limburgse gemeenten wel nog naar de Rode Duivels op groot scherm kijken. De grootste evenementen vinden plaats in Pelt, Maaseik, Hasselt en Genk. Hieronder vind je het volledige overzicht.

Pelt

In Pelt kan je naar Qatapelt: de vzw In Pelt ontvangt voetbalfans in achtpuntige festivaltent. Voorlopig staan de drie eerste wedstrijden van België op het programma. “Na elke wedstrijd plannen we een feestje met optreden. Zo komt Sam Gooris na de eerste wedstrijd van de Duivels tegen Canada”, zegt Wilfried Custers van de vzw. De toegang is gratis.

De Peltse vrijwilligers tijdens de opbouw van Qatapelt — © Paul Theeuwen

De achtpuntige tent van Qatapelt. — © Paul Theeuwen

Maaseik

In Neeroeteren (Maaseik) komt er een WK-dorp van de erkende fanclub Neeroeteren4Belgium. Andere WK-dorpen in Vlaanderen werden al afgelast. “Maar wij zijn aan het opbouwen, dus er is geen weg meer terug”, vertelt Bert Jacobs. “Je kan bij ons gratis komen supporteren voor een scherm van zes meter breed.

Het WK-dorp van Neeroeteren4Belgium — © Boumediene Belbachir

Hasselt

In Hasselt is er opnieuw Festival da Copa, al is er nog enig voorbehoud. Bij vorige voetbalkampioenschappen was er een groot feest op het Dusartplein. “Voor dit winter-WK verhuizen we naar de Tiendschuur van de Herkenrode-abdij”, vertelt mede-organisator Birger Vanheusden. Tickets kosten 17,50 euro. Maar de zaal laten vollopen blijkt moeilijker dan verwacht. “We willen Festival da Copa organiseren zoals de mensen het kennen, met veel sfeer en een menigte toeschouwers. Met een halfvolle zaal lukt dat niet. We hopen nog veel tickets te verkopen, maar we wachten af.”

Ook Winterland zendt de wedstrijden van de Rode duivels uit in het Grand Café. Nieuw dit jaar in Hasselt is een groot scherm op de Grote Markt, een organisatie van drie cafés op de Grote Markt.

Genk

In de tent Bar Goud op de Genkse Grote Markt kan je gratis alle wedstrijden van het WK bekijken op twee grote led-schermen. ”We willen voor een typisch Genkse sfeer zorgen met lekkers van lokale handelaars en verenigingen”, zegt schepen van Evenementen Karel Kriekemans (cd&v).

Sint-Martens-Voeren

In Sint-Martens-Voeren werken Schutterij Sint-Martinus en de lokale Chiro samen: in zaal Schuttershof kan je gratis naar de wedstrijden van België en Nederland kijken.

Sint-Truiden

Geen groot scherm op de Grote Markt in Sint-Truiden, wel een WK-evenement in ’t Veilinghuis. “Een openluchtfeestje is niet mogelijk dit jaar”, vertelt Karl Smets, voorzitter van vzw Ambiance. “In ’t Veilinghuis kan je voor 49 euro vijf uur supporteren, ongelimiteerd eten en drinken inbegrepen.”

De vrijwilligers tijdens de opbouw van het WK-evenement in Neeroeteren: “De opbouw is bezig, dus er is geen weg terug.” — © Boumediene Belbachir

Bree

Wie in Bree naar het voetbal op groot scherm wil gaan, moet in café Itterdal zijn. De toegang is gratis. Bij elke goal van de Rode Duivels zijn er gratis hapjes.

Lummen

In Lummen wordt het GCOC Oosterhof omgedoopt tot Lum’Arena voor de wedstrijden van de Rode Duivels op groot scherm. “Ondanks dat het een wintereditie is, verwachten we een grote opkomst”, zegt schepen van Sport Romi Soors (cd&v). De toegang is gratis, lokale verenigingen verkopen consumpties tijdens de wedstrijd.

Leopoldsburg

De jeugdraad van Leopoldsburg zendt het WK in Qatar uit op groot scherm in het jeugdcentrum in Kwartier IJzer. De toegang is gratis en er is plaats voor 500 supporters.