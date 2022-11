Nederlandse acteur Thijs Römer wordt vervolgd voor online zedenfeiten met minderjarigen

“Mijn cliënten zijn opgelucht dat het Openbaar Ministerie hen steunt in de gedane aangiftes en een bewijsbare zaak ziet”, reageerde Maartje Schaap, advocaat van de slachtoffers, op de beslissing. “De gebeurtenissen van toen hebben nog steeds invloed op hun levens. Hierdoor wordt duidelijk dat ook online seksueel grensoverschrijdend gedrag vergaande en ingrijpende gevolgen voor slachtoffers kan hebben”, klinkt het.

Römer kwam eerder dit jaar ook al eens in opspraak, omdat een 20-jarige vrouw hem via Twitter van beschuldigde van seksueel grensoverschrijdend gedrag toen ze 14 was. Römer heeft die beschuldigingen destijds ontkend. “Tot op heden voelde ik mij niet genoodzaakt hierop te reageren”, klonk het in mei. “Het verhaal over een toentertijd 14-jarig meisje waarmee ik grensoverschrijdend contact zou hebben gehad, gaat mij als vader van een tienerdochter en weldenkend mens echter een brug te ver.” De vrouw liet later weten spijt te hebben dat ze haar beschuldigingen via Twitter had gedeeld, maar nam ze niet terug.

In september maakte Römer bekend dat hij zijn agenda “voor de komende tijd” had leeggemaakt. De acteur gaf als reden dat hij het afgelopen jaar te veel had gewerkt, en daarom rust nam. Römer is de kleinzoon van Piet Römer, die ook in Vlaanderen bekend werd voor zijn vertolking van ‘Baantjer’.