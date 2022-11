VN-secretaris-generaal Antonio Guterres op klimaattop: “Duidelijke vertrouwensbreuk tussen rijke landen en ontwikkelingslanden”

“Er is duidelijk een vertrouwensbreuk tussen de landen uit het Noorden en het Zuiden en tussen de rijke landen en ontwikkelingslanden.” Dat heeft VN-secretaris-generaal Antonio Guteress donderdag gezegd bij aankomst in het Egyptische Sharm-el-Sheikh na een uitstap naar de G20-top in Bali. “Er is geen tijd om elkaar met de vinger te wijzen. Elkaar de zwartepiet toeschuiven, is enkel een recept richting wederzijdse vernietiging.”