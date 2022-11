Onze tv-tips: een seriemoordenaar, een boeiende biopic en een vermiste zoon

Changeling

Eén, vr, 22.45u

Geregisseerd door Clint Eastwood, met een hoofdrol voor Angelina Jolie. Ze kruipt in de huid van een alleenstaande moeder die van de lokale politie haar vermiste zoon terugkrijgt. Echter, ze is er zeker van dat het niet haar zoon is. Niemand wil haar geloven. De film ontving drie Oscarnominaties. Een van deze nominaties was voor hoofdrolspeelster Angelina Jolie. (tove)

Worlds most evil killers

Play7, vr, 20.35u

Angstaanjagend portret van Arthur Hutchinson. In de nacht van 23 oktober 1983 wist de man binnen te dringen in het huis van Basil Laitner. Hij doodt Laitner, zijn vrouw en zoon en verkracht daarna ook nog de achttienjarige dochter. Hij wordt veroordeeld tot levenslang. In deze documentaire onderzoeken we wat de man dreef om deze gruwel aan te richten. (tove)

A private war

NPO3, vr, 22.50u

Boeiende biopic over oorlogsverslaggever Marie Colvin (een voortreffelijke Rosamund Pike), die bekend werd vanwege haar ooglapje en de reportages die ze maakte in o.a. Syrië. De regisseur zoekt niet eindeloos naar verklaringen, maar laat zien dat Colvin, hoewel getuige van verschrikkelijk leed, niet anders kon dan keer op keer terugkeren naar de brandhaarden in de wereld. (tove)