Tot 6 jaar cel geëist voor opstellen amfetaminelabo in loods in Dilsen-Stokkem

Vijf mannen riskeren tussen 4 en 6 jaar cel voor het opstellen van een drugslabo in een loods met koelcellen in Dilsen-Stokkem. De eigenaar van de loods belde de politie toen hij argwaan kreeg.

De eigenaar van een woning in Dilsen-Stokkem verhuurde al jaren zijn achterliggende loods met koelcellen aan een groenteboer. Uiteindelijk verhuurde de groenteboer een van de koelcellen onder aan een Nederlander omdat de koelcel, door de teelt van seizoensgebonden groenten, vaak leegstond.

Op 28 april 2022 ontving de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) politionele uiteindelijk informatie uit Nederland waarin beweerd werd dat de loods gebruikt werd voor de productie van synthetische drugs. Op 1 mei 2022 belde ook de eigenaar van de loods naar de politie omdat hij argwaan kreeg over de activiteiten in zijn koelcellen nadat hij een waterpomp hoorde draaien.

DNA op gasmaskers

De onderzoeksrechter leverde op basis van die informatie een huiszoekingsmandaat waardoor er een inval georganiseerd werd. Tijdens de huiszoeking werden drie Nederlanders op heterdaad in de koelcel betrapt terwijl ze poets- en opruimwerken uitvoerden. “Hun kleding rook naar de typische geur van het kookproces van synthetische drugs. In het labo vonden we ook heel wat aanmaakproducten en grondstoffen. Er was een kookketel actief en een andere stond klaar om te gebruiken maar was nog niet aangesloten. Drie veldbedjes voor de laboranten, zakken met winkelwaar en de gasmaskers stonden ook klaar”, aldus de Tongerse procureur. De drie mannen werden meteen gearresteerd en hun DNA werd teruggevonden op onder andere de binnenkant van de gasmaskers in het labo.

Poets- en opruimwerken

Aan de hand van belastende verklaringen, buurt- en telefonieonderzoeken en het bekijken van de ANPR-gegevens kwam er een Audi met Nederlandse nummerplaat in het vizier van de politiediensten. Die wagen bleek van de nieuwe huurder te zijn, die volgens de procureur via valse identiteitsgegevens de loods van de groenteboer huurde. “Hij wordt gezien als de organisator”, aldus de aanklager. Maar ook de groenteboer zou volgens de procureur geweten hebben wat er gaande was en een actieve rol hebben gespeeld.

De drie handlangers die tijdens de inval gearresteerd werden, bekennen dat ze poets- en opruimwerken hebben uitgevoerd, maar ontkennen dat zij afwisten van het labo. “Ik wilde gewoon iets bijverdienen. Ik werd in een laadbak van een vrachtwagen geduwd en zo werd ik naar de loods gebracht. Toen ik de loods binnenging merkte ik dat er iets niet juist was. Ik heb zo’n gasmasker opgezet omdat de geur heel penetrant aanwezig was. Ik wilde zo snel mogelijk klaar zijn met werken zodat ik weer weg kon gaan, maar nog voor we goed en wel begonnen waren, viel de politie binnen”, klonk het bij een van hen.

Vrijspraak

De drie hulpjes riskeren celstraffen tussen vier jaar en 52 maanden. De vermoedelijke organisator liet verstek gaan en moet vrezen voor zes jaar cel. De groenteboer riskeert een opsluiting van 5 jaar, al wordt voor hem de vrijspraak gevraagd. “Mijn cliënt heeft ter goeder trouw gehandeld en hij wist niets af van dat drugslabo. Dat blijkt uit het feit dat hij alle info steeds gedeeld heeft met de eigenaar van de loods, die inspraak had over aan wie mijn cliënt de loods mocht onderverhuren. U kan hoogstens zeggen dat mijn cliënt naïef was. Hij is een tuinbouwer en heeft geen enkele kennis van drugs”, zo sprak zijn raadsman. Buiten de celstraffen worden er geldboetes tussen de 8.000 en 16.000 euro geëist.

Vonnis volgt op 15 december.