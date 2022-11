Wout van Aert kent zijn crossprogramma: Belgisch kampioen past voor Kortrijk en duikt op 4 december in Antwerpen weer het veld in

Wout van Aert weet waar hij de komende maanden aan de start verschijnt in het veld. De Belgisch kampioen duikt op 4 december voor het eerste weer het veld in op de Wereldbekermanche in Antwerpen. Op voorhand werd volop gespeculeerd over de terugkeer van Van Aert. Kortrijk werd toen voorspeld als de plek voor zijn terugkeer, maar die berichten kloppen dus niet.

Belgisch kampioen Wout van Aert liet eerder al uitschijnen opnieuw enkele veldritten mee te pikken als voorbereiding op zijn wegseizoen. Nu is dus duidelijk dat hij zijn crossseizoen op 4 december in Antwerpen opent, waar de Wereldbekermanche op de planning staat. De groene trui van de Ronde van Frankrijk rijdt daarna nog twee manches van die Wereldbeker. Een week na de cross in Antwerpen trekt hij naar Dublin (11/112), op 26 december sluit hij zijn Wereldbekeravontuur af in Gavere.

Naast de Wereldbekercrossen staan ook twee manches in de Superprestige (op 27/12 in Heusden-Zolder en op 28/12 in Diegem) op het programma en rijdt Van Aert ook nog de cross in Mol (Exact, 23/12) en Loenhout (Exact, 30/12).

Hoe zijn programma na Nieuwjaar eruitziet, valt nog af te wachten. Al lijkt de kans groot dat hij met het oog op het BK in Lokeren de crossen in Herentals (X20, 3/1), Koksijde (X20, 5/1), Gullegem (SP, 7/1) en Zonhoven (WB, 8/1) rijdt. Van Aert sluit zijn crossseizoen af met zijn hoofddoel: het WK in Hoogerheide (2/2).