ZWEVEZELE

Jonas Stevens (20) opent op 21 november frituur Flandria. De gloednieuwe frituur kom top de Hille in Zwevezele. Het pand kent een rijke geschiedenis. Het is het oudste café van Zwevezele, maar de vorige uitbater had er een parenclub. “Tijdens het verbouwen hebben we wel enkele vreemde zaken gevonden.”