Wat een onwaarschijnlijk punt: snookerspeler Kyren Wilson verliest, maar krijgt handen op elkaar na punt van het toernooi

Nadat Luca Brecel zich gisteren niet kon plaatsen voor de volgende ronde van het Cazoo UK Championship, deden Judd Trump en Ronnie O’Sullivan dat wel. Beide iconen kunnen elkaar pas in de finale tegenkomen, een droomscenario voor de snookerfan.

Willen beide heren het punt van het toernooi maken, dan zullen ze nog wel stevig uit hun pijp moeten komen. Dat staat momenteel op de naam van Kyren Wilson. De Brit verloor weliswaar van Mark Allen, toch kreeg hij de handen op elkaar nadat hij een fenomenaal punt maakte. Wilson probeerde de zwarte bal in de hoek binnen te duwen, maar slaagde daar niet in. Via de rand kreeg de bal echter een onwaarschijnlijke curve, waardoor hij alsnog binnenging in het midden van de tafel.

Bekijk de beelden van het punt hieronder.