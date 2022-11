Oleg Poelatov vrijgesproken voor neerschieten vlucht MH17, drie kompanen schuldig

Op het proces over het neerhalen van vlucht MH17 in 2014 is een van de vier verdachten, Oleg Poelatov, vrijgesproken. Drie anderen zijn schuldig bevonden. Zij kennen dadelijk hun straf. Bij het drama kwamen 298 mensen om, onder hen ook vier landgenoten.

Het passagiersvliegtuig van Malaysia Airlines, vlucht MH17, werd op 17 juli 2014 neergehaald boven Oost-Oekraïne. Het vliegtuig, een Boeing 777-200ER, was vertrokken van Schiphol en was op weg naar de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven, onder hen veel Nederlanders. Van de inzittenden waren er ook 4 met de Belgische nationaliteit.

Na jaren van internationaal onderzoek, besloot het Openbaar Ministerie (OM) vier mannen te vervolgen: rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski, diens assistent Oleg Poelatov en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko. Die drie Russen en een Oekraïner hebben volgens het OM een rol gespeeld bij het binnenhalen of het wegbrengen van de Buk-raketinstallatie waarmee het vliegtuig uit de lucht zou zijn geschoten. In het gebied was, ook toen, een gewapend conflict gaande.

Tegen alle vier de mannen werd een levenslange gevangenisstraf geëist. De verdachten hebben zich het hele proces niet in de rechtbank laten zien. Alleen Poelatov liet zich vertegenwoordigen door advocaten. Hij ontkende iedere betrokkenheid en zijn advocaten vinden dat hij vrijgesproken moet worden. Dat rechtbank heeft hem vrijgesproken.

Bevestiging

De rechtbank begon donderdag hun uitspraak met de bevestiging dat MH17 is verongelukt door het afvuren van een Buk-raket, afgevuurd vanaf een landbouwveld bij Pervomaisky. Als gevolg zijn alle passagiers en bemanningsleden om het leven gekomen, zei rechter Hendrik Steenhuis.

Daarnaast bekeek de rechtbank of er destijds sprake was van een gewapend conflict in Oekraïne. En of dat een nationaal of een internationaal conflict was. De antwoorden op die vragen zijn relevant voor de vraag of er sprake is van immuniteit voor degenen die wapens inzetten. De rechtbank oordeelde dat vanaf half mei 2014, en op het moment van het incident, er een internationaal conflict plaatsvond op het grondgebied van Oekraïne. Dat betekent dat de DPR-strijders geen beroep kunnen doen op immuniteit, concludeert de rechtbank.

Schadevergoeding

De rechtbank kreeg 306 vorderingen voor schadevergoeding.