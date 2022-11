Sebastian Vettel heeft geen spijt van beslissing om te stoppen: “Maar het is toch moeilijk om te bevatten”

De GP van Abu Dhabi is niet alleen de laatste race van het seizoen, het is ook meteen de laatste race van Sebastian Vetttel als Formule 1-coureur. De Duitser, die zich maar liefst vier keer tot wereldkampioen kroonde tijdens zijn carrière, leeft alvast ontspannen toe naar zijn afscheidsrace.

“Ik voel me oké,” vertelde Vettel op de persconferentie voor de GP van Abu Dhabi. “Het is op een bepaalde manier moeilijk te bevatten, maar ik besef wat er nu gebeurt en ik ben er tevreden mee, voor zover dat kan. Het voelt wel al een beetje anders vandaag.”

Complimenten van Alonso

De 35-jarige Vettel is momenteel de op twee na oudste piloot op de grid. Enkel Lewis Hamilton (37) en Fernando Alonso (41), die allebei in de Formule 1 blijven, zijn nog ouder.

Alonso verliet eind 2018 de sport, maar keerde in 2021 terug. De Spanjaard stond op Instagram nog even stil bij het afscheid van de Duitser en had een klein eerbetoon in petto voor Vettel. Alonso rijdt in Abu Dhabi namelijk met de Duitse vlag op zijn helm. “Danke Seb”, schreef Alonso. “Nog een laatste keer dat ik het circuit met je deel. Het zal emotioneel en verdrietig tegelijk zijn, maar ik wens je het allerbeste voor je volgende hoofdstuk.”

Lewis Hamilton denkt alvast dat Vettel dat ook wel zou kunnen doen. “We zien andere piloten terugkeren, dus ik accepteer wel dat het je laatste race is, maar je komt wel terug. Formule 1 kan je er zomaar weer insleuren, dat hebben we bij anderen ook gezien,” aldus Hamilton.