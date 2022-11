Franse suikergroep ontkent verantwoordelijkheid voor massale vissterfte en vervuiling van Schelde

De Franse suikergroep Tereos is naar eigen zeggen niet verantwoordelijk voor de vervuiling van de Schelde en de massale vissterfte twee jaar geleden. Dat heeft directeur Gilles Benveniste donderdag gezegd op de openingsdag van het proces in Rijsel.

In de nacht van 9 op 10 april 2020 deed zich een dijkbreuk voor bij suikerraffinaderij Tereos in Thun-Saint-Martin, waardoor meer dan 100.000 kubieke meter bietenbezinksel in de Schelde stroomde. De moddervervuiling onttrok massaal zuurstof aan het Scheldewater, wat duizenden vissen het leven heeft gekost. Het Waalse gewest sprak van een “milieuramp” en de burgemeester van Doornik beschuldigde de Franse overheid van nalatigheid, omdat de verontreiniging niet werd gemeld.

Ruim twee jaar na de vervuiling is donderdag in Rijsel het proces gestart. Op de eerste zittingsdag werden verschillende foto’s getoond van tientallen dode vissen. In België werd 50 tot 70 ton dode vis gevonden, in Frankrijk 13,25 ton. De voorzitter benadrukte dat de omvang van de ramp mogelijk een onderschatting is, gezien de zeer strikte lockdown die op het moment van de feiten van kracht was, waardoor het moeilijk was eerste waarnemingen te doen.

Tereos moet zich op het proces verantwoorden voor het lozen van schadelijke stoffen in het water, feiten waarop twee jaar gevangenisstraf staan en 75.000 euro boete. Ook wordt de Franse suikergroep ervan beschuldigd een installatie te hebben gebruikt die schadelijk is voor de waterkwaliteit, waarop celstraffen tot drie jaar staan en boetes tot 150.000 euro.

De directie van het bedrijf wees op de openingsdag de beschuldigingen van nalatigheid af. “Het onderhoud van de dam en de door Tereos uitgevoerde werkzaamheden zijn niet tekortgeschoten”, aldus de advocaten. “Zodra Tereos op de hoogte was van de breuk, heeft het al het mogelijke gedaan om op de urgentie van de situatie te reageren.”