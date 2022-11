Europese Commissie wil piekprijzen op gasmarkt aftoppen

De Europese Commissie werkt aan een correctiemechanisme dat automatisch in werking treedt wanneer de gasprijs op de belangrijkste groothandelsbeurs in Europa (TTF) een bepaald plafond overschrijdt. Dat moet excessieve prijspieken vermijden en “het signaal uitsturen dat de Europese Unie niet bereid is eender welke prijs te betalen”, klonk het in het Berlaymontgebouw.

In de Europese cenakels wordt al maanden gediscussieerd over een interventie in de gasmarkt om de uitzonderlijk hoge prijzen naar beneden te brengen. Van een algemeen prijsplafond wil de Commissie niet weten, maar ze heeft nu wel de blauwdruk klaar van een nieuw mechanisme dat bedrijven en gezinnen zou moeten beschermen tegen al te hoge prijspieken.

Het mechanisme gaat wel uit van een maximumprijs. Dat plafond treedt automatisch in werking wanneer de prijzen op de belangrijkste Europese marktplaats (TTF, Title Transfer Facility) een vooralsnog niet bepaalde bovengrens overschrijden én wanneer die prijsstijging enkel op de Europese markt wordt waargenomen, en niet op de wereldmarkt voor vloeibaar gas.

“Als dit goed werkt, dan zal dit een zeer afschrikkend effect hebben op irrationeel marktgedrag dat leidt tot prijspieken en een duidelijk signaal uitsturen dat de Europese Unie niet bereid is om eender welke prijs te betalen”, meent een Europese functionaris. “In een ideale wereld moet dit mechanisme nooit geactiveerd worden.”

Tegelijkertijd omvat het mechanisme, dat één jaar zou gelden, een aantal waarborgen tegen scenario’s waarin de markt het plafond niet slikt en de bevoorrading in het gedrang komt. Zo kan het plafond bij ernstige marktstoornissen op elk moment opgeschort worden. Sowieso wordt het plafond elke maand geëvalueerd en gedesactiveerd indien de criteria niet langer vervuld zijn.

Het plafond is ook enkel van toepassing op futures die een maand vooruit worden gesloten. Die bepalen volgens de Commissie de meeste langetermijncontracten en voor een groot deel ook de prijs die de consument uiteindelijk betaalt. Het plafond is niet van toepassing op de dagmarkt en ook transacties buiten de beurs worden niet gevat. Dat is eveneens “een veiligheidsklep” die bevoorrading moet garanderen.

De discussie over een interventie op de gasmarkt laaide in alle hevigheid op in augustus, toen de TTF-prijs piekte op bijna 350 euro per megawattuur nadat Rusland de gasleveringen aanzienlijk had teruggeschroefd. Sindsdien zakte de prijs tot ongeveer 125 euro, wat wel nog steeds veel hoger is dan de prijs voor de Russische invasie van Oekraïne.

Landen als België, Italië en Polen ijveren al maanden voor een prijsplafond. Duitsland en Nederland daarentegen waarschuwen steevast dat zo’n interventie de leveranciers zou kunnen aanzetten om de Europese markt links te laten liggen en elders betere deals te sluiten. Ook de Commissie is daarvoor zeer beducht en lijst in haar nieuwe document opnieuw een aantal nadelen voor de handel en de bevoorradingszekerheid op.

Na een eerste gedachtenwisseling op diplomatiek niveau komen de energieministers op 24 november naar Brussel om het tijdelijke mechanisme tegen het licht te houden. Intussen werkt de EU ook aan andere structurele maatregelen om de energieprijzen onder controle te krijgen, zoals het beperken van de consumptie, gezamenlijke gasaankopen en de ontwikkeling van een nieuwe prijsindex voor vloeibaar gas.