Britse regering verlaagt drempel voor hoogste belastingtarief: “We gaan storm tegemoet”

Het Verenigd Koninkrijk verlaagt de drempel voor het hoogste belastingtarief, waardoor meer mensen in de hoogste belastingschijf zullen terechtkomen. Dat heeft de Britse minister van Financiën Jeremy Hunt aangekondigd tijdens de voorstelling van zijn begroting in het parlement. De overwinstbelasting voor energiebedrijven stijgt van 25 tot 35 procent.

Hunt kondigde ook een extra tijdelijke taks aan van 45 procent voor energieproducenten. Ook producenten van “koolstofarme stroom”, zoals die van zonne-energie, windenergie en de kerncentrales, moeten een belasting van 45 procent betalen - meer dan de 40 procent die verwacht werd, schrijft The Guardian. De maatregelen met de betrekking op de energiesector, die moeten helpen om de energiefactuur van de Britten te verlagen, moeten alleen al volgend jaar 14 miljard pond opleveren.

“Ik heb geen probleem met overwinstbelastingen als die echt gaan over winsten die veroorzaakt worden door de onverwachte stijging van de energieprijzen”, zei Hunt volgens BBC. “Maar zo’n belastingen moeten tijdelijk zijn, mogen bedrijven niet afschrikken om te investeren en moeten rekening houden met de cyclische natuur van veel energiebedrijven.”

Hunt bevestigde woensdag ook dat de bouw van de nieuwe Britse kerncentrale Sizewell C, wel degelijk doorgaat. De overheid zal 700 miljoen pond investeren in de centrale, de eerste overheidssteun voor een kerncentrale in meer dan dertig jaar.

Meer belastingen

Zoals verwacht zullen ook de Britten meer belastingen moeten betalen. De drempel voor het betalen van het hoogste belastingtarief (45 procent) daalt van 150.000 pond per jaar naar 125.140 pond. De drempels voor het vrijgesteld inkomen worden ook voor twee jaar bevroren, waardoor miljoenen mensen vanwege de stijgende inflatie en de hogere lonen in een hogere belastingschijf zullen terechtkomen.

Hunt kondigde ook een reeks maatregelen aan om gepensioneerden en armere gezinnen te helpen. De hulp aan de gezinnen bij het betalen van hun hoge energierekening wordt voortgezet, maar wordt wel minder genereus. Een gezin met een normaal verbruik zal nu 3.000 pond betalen in plaats van 2.500 pond. Zonder overheidssteun zou de rekening volgens experts oplopen tot 3.700 pond.

Het tarief voor de vennootschapsbelasting wordt zoals aangekondigd vanaf april 2023 verhoogd naar 25 procent. Vanaf dan zullen de banken ook een extra belasting van 3 procent moeten betalen op hun winsten boven de 100 miljoen.

“Gaan storm tegemoet”

Hunt zei ook dat het VK “een storm tegemoet gaat”. Hij had het over moeilijke beslissingen die voor stabiliteit moeten zorgen en de economie in evenwicht moeten brengen. Naast de stijgende belastingen, zal de overheid ook schrappen in de kosten. Hunt wil zo een gat in de begroting vullen ter waarde van 55 miljard pond. De uitgaven voor de gezondheidsdienst NHS en voor de scholen gaan wel omhoog.

Met zijn begroting hoopt Hunt ook het vertrouwen terug te winnen van investeerders, nadat de “minibegroting” met aanzienlijke belastingverlagingen van zijn voorganger Kwasi Kwarteng had geleid tot chaos op de financiële markten. Het Britse pond kelderde en de staatsschuld liep op, tot de Britse centrale bank tussenkwam. Na het ontslag van Kwarteng vanwege die begroting, schroefde Hunt de maatregelen bijna volledig terug.