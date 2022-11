Vlaams minister Diependaele: “Probleem van Oekraïense vluchtelingen op stationsbanken zit federaal”

Na een wekenlange vlucht kwam de Oekraïense Elena (links, 42) in Brussel in de daklozenopvang van Samusocial terecht. — © Kristof Vadino

Dat er Oekraïense vluchtelingen in stations slapen, komt doordat het federale niveau niet meer voor de eerste dagen van opvang zorgt. Dat zei Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) donderdag in het parlement.

Voor veel asielzoekers in België is een tijd op straat doorbrengen sinds vele maanden de harde rea­liteit. Voor Oekraïense vluchtelingen is het nieuw. Al sinds het begin van de oorlog krijgen zij een ­statuut van tijdelijke bescherming en volgen ze een ander spoor dan andere vluchtelingen. Intussen is er voor hen niet meer altijd plaats. Daklozenorganisatie Samusocial in Koekelberg brengt sinds kort mensen onder in het Brusselse Zuidstation, in samenspraak met de NMBS.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) bevestigde dat er de afgelopen tijd onvoldoende plaats voor Oekraïeners was in het noodopvangcentrum van Fedasil. Volgens haar komt dat doordat de gewesten, vooral het Waalse, onvoldoende plaatsen konden creëren.

Volgens Diependaele zit het probleem echter federaal. “Je kan niet ontkennen dat er een probleem zit in de reguliere opvang”, zei hij donderdag. “Het federale niveau zou voor de eerste dagen noodopvang voorzien, wat de tijd gaf om de doorverwijzing naar de lidstaten te doen. Maar dat systeem is weggevalen.”

Vlaanderen doet volgens hem nog steeds meer dan zijn deel. “Wij zijn onze engagementen helemaal nagekomen”, zei hij. “Wij voorzagen de voorbije drie maanden 80 procent van de noodopvang in België, dat is redelijk boven ons gewicht.”

In principe moet Vlaanderen slechts 60 procent voorzien, maar dat is volgens het kabinet-Diependaele de voorbije maanden sterk opgelopen omdat Wallonië en Brussel minder vluchtelingen opvangen. Zij deden in die maanden nog respectievelijk 15,6 en 4,1 procent van het totaal.

De verdeling van het totale aantal Oekraïense vluchtelingen bedraagt nu 59,74 procent in Vlaanderen, 19,12 procent in Brussel en 21,14 procent in Wallonië. Volgens de minister zijn er nieuwe afspraken nodig.