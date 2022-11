Maasmechelaar (43) riskeert 54 maanden cel voor verkrachten dieetcoach

Een Maasmechelaar (43) moet vrezen voor 54 maanden cel met deels uitstel onder voorwaarden nadat hij een dieetcoach (29) verkrachtte in zijn woning. “Hij deed in zijn badjas de deur open”, klonk het.

De twee leerden elkaar eind april via Instagram kennen en raakten aan de praat. De vrouw was consulente bij een bedrijf dat afslankproducten op de markt brengt en de veertiger had interesse. “Ik wilde afvallen want ik woog 115 kilo”, zo sprak de man. De twee maakten een afspraak en de vrouw zou in de ochtend van 5 mei met een assortiment dieetproducten langskomen bij de man thuis om wat meer uitleg te geven.

Dat afspraakje veranderde voor de vrouw al snel in een nachtmerrie. “Hij vertelde me dat zijn vrouw ook interesse had dus ik had verwacht dat zij ook thuis zou zijn. Maar dat was niet het geval. Ik voel me enorm in de val gelokt en ik weet niet hoe ik het mezelf moet vergeven dat ik die dag in mijn auto ben gestapt en zelf naar zijn thuis ben gereden”, huilde het slachtoffer voor de Tongerse rechtbank.

Glasscherven

De veertiger opende de deur naakt, met louter een badjas om zich heen. “Ik vond dat enorm vreemd, maar het was ochtend dus het kon wel”, sprak de vrouw. Toen ze de voordeur binnenliep zou de man die meteen op slot hebben gedaan. Vervolgens gaf hij de vrouw een rondleiding en toonde hij zijn fitnesstoestellen op de eerste verdieping van het huis. Daar showde hij ook zijn naakte buik. “Om te laten zien hoe dik ik was”, gaf de man als uitleg tijdens zijn verhoor.

Eenmaal terug beneden, liep het volledig uit de hand. De man streelde de dieetcoach over haar haren en gezicht. “Ik heb toen meteen duidelijk gemaakt dat ik dat niet aangenaam vond en dat ik naar huis wilde gaan. Ik dacht dat het toen wel zou stoppen, maar dat was niet het geval”, snikte de 29-jarige vrouw.

De man nam haar bij de arm en smeet haar tegen de grond. Volgens zijn eigen verklaringen wilde hij haar enkel kalmeren maar verloren ze allebei hun evenwicht. Volgens de vrouw ging hij vervolgens op haar zitten en snoerde hij haar de mond met zijn handen. Door een vaas die stukviel op de grond tijdens haar val, probeerde ze zich nog te verweren met een glasscherf die ze naast haar voelde liggen. “Ik ben een meisje van amper 1 meter 50. Hij is een man van bijna twee meter en zeker dubbel zo zwaar als ik. Ik had geen schijn van kans, ik dacht echt dat ik dood zou gaan.”

Uiteindelijk gooide hij de vrouw in de zetel, dwong hij haar onder bedreiging van een glasscherf om haar broek uit te doen en verkrachtte hij haar.

Smeken om vergiffenis

“Het was pas toen ik het bloed in haar gezicht zag, dat ik besefte wat ik gedaan had. Ik ben meteen op mijn knieën gaan zitten en ik heb haar om vergiffenis gesmeekt”, sprak de man voor de rechter. “Geen enkele vrouw mag zoiets meemaken. Ik heb heel veel mensen pijn gedaan en dit is volledig mijn schuld. Ik weet niet wat me bezielde. Het kwam door de drugs. Ik dacht niet na zoals een normale mens.”

Tijdens het onderzoek bleek dat de man de nacht voordien heel wat cocaïne gebruikte een maar liefst zeventig vrouwen online gecontacteerd had met de vraag voor seks tegen betaling. “Had u eigenlijk ooit écht interesse in die dieetproducten van het slachtoffer, of wilde gewoon seks?”, vroeg de rechter. “Nee, ik was echt geïnteresseerd. Ik had echt geen plan”, zei de veertiger.

Voor het slachtoffer wordt een schadevergoeding van 10.000 euro gevraagd. “Geen enkele spijtbetuiging kan dit goedmaken. Mijn leven is voor altijd veranderd”, zei ze.

54 maanden cel

De procureur spreekt over zeer verwerpelijke feiten en eist een celstraf van 54 maanden, eventueel gedeeltelijk met uitstel zodat de man zich kan laten behandelen voor zijn drugs- en seksuele problematiek. Ook zijn advocaat, meester Jürgen Millen, dringt daarop aan. “Hij zat met veel goesting door het gebruik van cocaïne, maar dat mag absoluut geen excuus zijn. Hij neemt zijn volledige verantwoordelijkheid en er is geen discussie over de schuldvraag of de omstandigheden.” De man zat in voorhechtenis maar staat ondertussen onder elektronisch toezicht.

Vonnis volgt op 15 december.