Lamkel Zé krijgt boete van 1.000 euro na provocerend filmpje, gesprek met Antwerp valt weg

Na het competitieduel waarin hij uitblonk en uitdagend vierde, maar ook (racistische) beledigingen naar het hoofd geslingerd kreeg, vierde de Kameroener de 2-1 overwinning uitbundig in de kleedkamer. Hij filmde zichzelf terwijl hij “fuck you” zei en zijn middenvinger opstak aan “les gens d’Antwerp”. In een tekstvak schreef hij ook “FUCK ANTWERP”.

Het Disciplinair Comité vond de video niet door de beugel kunnen en legde Lamkel Zé eind oktober twee wedstrijden schorsing met uitstel op. Die strafmaat blijft behouden, tot 20 november 2023.

De Kameroener moest ook in gesprek gaan met Antwerp en haar supporters. Maar dat weigerde hij en daarom ging de voetballer in beroep tegen het oordeel van het Disciplinair Comité. In de donderdag bekendgemaakte beslissing van de Disciplinaire Raad wordt de verplichte dialoog niet meer vernoemd.

De 26-jarige Lamkel Zé werd de laatste drie duels van Kortrijk uit de selectie gelaten nadat hij onder meer had gezegd de club in januari te willen verlaten. (belga)