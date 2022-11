De sloophamer staat klaar in Pelt: deze gebouwen worden binnenkort afgebroken

Ook het oude schoolgebouw aan de Kapelstraat in Lindelhoeven wordt afgebroken. De bedoeling is dat op deze locatie in de toekomst een woonzorgproject gerealiseerd wordt. “De invulling is nog niet concreet en zal mee worden gestuurd door de bevindingen van de recente participatiemomenten in het kader van het project Zorgzame Buurten”, zegt schepen voor Ruimtelijke Planning Jaak Fransen (cd&v). “Wel is er interesse vanuit vzw Stijn en Integro, bekende zorgverstrekkers in Pelt, om mee te denken.” In afwachting zal het perceel worden ingezaaid met gras.

Saneren

Daarnaast wacht de sloophamer ook voor de voormalige oude wasserij en kebabzaak aan de Kerkstraat in het Neerpeltse centrum, de oude KSJ-lokalen aan de Kolisheide, de gebouwen van Real Heesakker, de oude kantine aan de Es bij de bosrand, het gebouw van FC Vriendenkring en het voormalige opleidingslokaal aan de Dorperheide en tenslotte voor de aanbouw van Wico campus TIO tussen de school en het gemeentehuis. Deze laatste afbraak zal pas gebeuren nadat de school verhuisd is. In de Kerkstraat zal na de sloop eerst nog een grondsanering moeten gebeuren voor er sprake kan zijn van een nieuwe ontwikkeling. Dit wegens de vervuiling van de vroegere wasserij. Op Kolisheide tenslotte zal op de vrijgekomen ruimte een ontmoetingsplaats voor de buurt worden voorzien.

(gvb/path)