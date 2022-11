Doornik is grootste gemeente van België, Sint-Joost-Ten-Node de dichtstbevolkte

Doornik is met 215 vierkante kilometer letterlijk de grootste gemeente van België, Sint-Joost-Ten-Node en Koekelberg met elk 1,2 vierkante kilometer de kleinste. Dat blijkt uit gegevens van het statistiekbureau Statbel op basis van het kadasterregister. Opmerkelijk: Sint-Joost is met 23.234 inwoners per vierkante kilometer ook de dichtstbevolkte gemeente. De gemiddelde bevolkingsdichtheid in België bedraagt 377 inwoners per vierkante kilometer.

Couvin is met 207 vierkante kilometer de op één na grootste gemeente van het land, Antwerpen (204 km²) staat pas op de derde plaats. De kleinste gemeente van Vlaanderen is Herstappe (1,3 vierkante kilometer), in Wallonië is dat Saint-Nicolas (6,9 vierkante kilometer). Die laatste is ook de dichtst bevolkte van het gewest, met 3.568 inwoners per vierkante kilometer.

De bevolkingsdichtheid in België gaat al jaren in stijgende lijn. In 2021 lag ze op 375 inwoners per vierkante kilometer, in 2019 op 372. Ook de verschillen zijn erg groot: tegenover de meer dan 23.000 inwoners per vierkante kilometer in Sint-Joost-Ten-Node staat de gemeente Daverdisse in Luxemburg met slechts 25 inwoners per vierkante kilometer. De vijf meest dichtbevolkte gemeenten van het land maken allemaal deel uit van het Brussels Gewest, de vijf dunstbevolkte liggen allemaal in Wallonië. In Vlaanderen bedraagt de gemiddelde bevolkingsdichtheid 492 inwoners per vierkante kilometer.