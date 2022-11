School waar meisjes les volgden zwaar aangeslagen na familiedrama Waardamme: “Waar ze zaten, bleef een stoel leeg”

VBS De Kiem in Ruddervoorde waar de beide meisjes school liepen is zwaar aangeslagen. “Het nieuws is bijzonder hard aangekomen”, zeggen Machteld Van Asbroeck, directrice van de school en Sophie Van Hulle, algemeen directeur van de scholengroep.

“We kregen het nieuws woensdagavond te horen van de politie en stuurden een mail naar alle leerkrachten om vroeger naar school te komen. Daar hebben we meegedeeld wat er gebeurde”, klinkt het. “De verslagenheid was bijzonder groot. De meisjes zaten in het derde kleuter en het derde leerjaar. Alle kinderen zijn bij aankomst meteen naar de klas gegaan en daar deelde hun leerkracht mee wat er gebeurde. Het nieuws is hard aangekomen bij de kinderen. In de klassen waar de meisjes zaten, bleef een stoel nu leeg.”

De school probeert de kinderen te helpen om het verlies te verwerken. “De klasgenootjes hebben nu tekeningen, foto’s en een kaars gezet op de plaats waar de meisjes zaten. Samen met het CLB en de politie hebben we overlopen hoe we de dag verder zullen aanpakken. We zullen het ritme van de kinderen volgen. Als zij nood hebben aan rust of willen tekenen of zelfs gewoon even alleen willen zijn met hun verdriet, kan dat in ons rouwhoekje. Daar liggen knuffels en tekenmateriaal en staat ook een foto van de meisjes. We voorzagen twee rouwhoeken waarbij een ingericht is voor alle ouders. Zij kunnen om 16 uur naar de school komen om samen met ons stil te staan bij dit verdriet.”