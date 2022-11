Ophef over schokkende gezangen van Argentijnse fans: “Ze spelen in Frankrijk, maar komen allemaal uit Angola”

De wereldbeker in Qatar is nog niet afgetrapt of er duikt al een eerste geval van racisme op. Een groepje Argentijnse fans beledigden de spelers van de Franse nationale ploeg tijdens een live-uitzending op de Argentijnse tv. Toen de reporter hen onderbrak met de woorden “dit wordt gecensureerd”, was het kwaad al geschied. De video werd online ruim 7,5 miljoen keer bekeken.

Het is een schokkende en laag-bij-de-grondse tekst die de Argentijnse supporters live op televisie ten gehoor gaven: “Luister, de bal rolt, ze spelen in Frankrijk, maar komen allemaal uit Angola. Leuk dat ze allemaal gaan lopen, het zijn travestieten zoals die hoer Mbappé. Hun moeder is Nigeriaanse, hun vader Kameroens, maar op hun paspoort staat Fransman.”

Tussen Argentinië en Frankrijk bestaat een sportieve rivaliteit sinds de Fransen met 4-3 wonnen van Messi en co. in de 1/8ste finales van het WK 2018 in Rusland.