Britse ploeg Le Col-Wahoo van Jesse Vandenbulcke laat wegens gat van 400.000 euro de rensters vrij

Zien we Le Col-Wahoo volgend jaar terug in het vrouwenpeloton? Het kan, maar de kans dat het op niets uitdraait is groter. De rensters van de Britse vrouwenploeg kregen van de leiding te horen dat ze vrij zijn. Waaronder Jesse Vandenbulcke.

De 26-jarige moeder uit Gentbrugge had nog een contract lopen tot einde 2024, maar kan nu ook op zoek naar een nieuwe werkgever. “Dat is ons allemaal overvallen, maar ook dat is koers. Ik neem de leiding niets kwalijk. Ze proberen er alles aan te doen om alsnog een ploeg voor 2023 op te zetten.”

Omdat een sponsor afgelopen woensdag uit de deal stapte, is er een financieel gat van 400.000 euro in het budget en is de leiding op zoek naar een vervangende sponsor. “Door de rensters vrij te laten, hopen we dat de dikst betaalde profs ergens anders onderdak vinden, zodat we alsnog kunnen verder gaan”, vertelde teammanager Tom Varney aan de Amerikaanse site Velonews.com. Hij bevestigde dat van het budget van 1 miljoen euro er door de terugtrekking van een de hoofdsponsors er nu een tekort is van 400.000 euro. “Het is een absoluut unfaire situatie waarin we plots zitten verzeild. Zeker in deze periode van het jaar, maar we hebben de hoop nog niet opgegeven dat we er volgend seizoen wel bij zijn.”

Jesse Vandenbulcke, ex-Belgisch kampioen op de weg, is alleszins van plan om verder te doen. “Ik ben prof. Ik bekijk waar ik alsnog heen kan. Al wil ik wel een ploeg waar ik in het plaatje pas en niet zomaar een team om een team te hebben.”

Le Col-Wahoo was er afgelopen zomer bij in de Tour de France Femmes by Zwift. De Nederlandse Maike van der Duin (21) was al eerder opgepikt door Canyon/SRAM Racing en de Française Gladys Verhulst (25) door FDJ-Suez-Futuroscope. Andere bekende namen zijn de Nederlandse Marjolein van ‘t Geloof (26) die in Binche nog tweede werd, de Portugese Maria Martins (23) en Eva van Agt. Ze is de 25-jarige kleindochter van de Nederlandse ex-premier Dries van Agt. (hc)