Limburger Berre Peters blikt met veel vertrouwen vooruit op topper tegen Maaseik: “Als wij op niveau zijn, dan liggen er zeker kansen”

Berre Peters: “Dat we met een 3-0 of 3-1 over Maaseik springen? Dat is nog niet uitgesproken in de kleedkamer.” — © Vel

Is de trein van Haasrode Leuven na twee deugddoende zeges eindelijk vertrokken? De clash tegen Maaseik zal daar zaterdag meer duidelijkheid over scheppen. Als de Leuvenaars de drie punten pakken, dan doen ze in elke geval een gouden zaak en wippen ze over de Maaslanders naar de derde plaats.

De 0-3-zege bij seizoensrevelatie Guibertin heeft deugd gedaan. Na ook de winst tegen Aalst is daarmee de twijfelende seizoenstart uit de hoofden gewist en dat is geen overbodige luxe als je veelvoudig kampioen Maaseik over de vloer krijgt.

“We lopen inderdaad met een goed gevoel rond”, zegt Limburger Berre Peters van VHL. “Vooral omdat het al even geleden was dat we nog eens de drie punten hadden gepakt en dat tegen een sterke thuisploeg als Guibertin. Nochtans kwamen we in set 2 en 3 telkens achter, maar we hebben dat op een goede en vooral verstandige manier opgelost. Deze zege was niet alleen belangrijk voor onze mentale weerbaarheid, maar geeft ook ons vertrouwen een boost. Al komt het er nu op aan dit niveau de komende wedstrijden vast te houden en nog op te krikken.”

De energieke receptie-hoekspeler wil duidelijk nog niet te hoog van de toren blazen. Niet onlogisch, want het seizoen is nog lang, de prestaties nog niet constant genoeg en er komen een pak belangrijke wedstrijden aan. Beginnende met Maaseik, de ploeg waar hij als jeugdproduct voor het eerst mocht proeven van topvolleybal.

“Van de huidige lichting heb ik enkel samengespeeld met Jolan Cox, maar ik ken Elias Thys en Ferre Reggers wel van bij de nationale ploeg. Of het voor mij een speciale wedstrijd blijft? Natuurlijk, al is dat op bezoek bij hen nog net iets meer, omdat ik afkomstig ben uit het dorp ernaast (Dilsen, khk) en er dan extra veel volk komt kijken”, aldus nog Peters.

Eindelijk topfit

Elk seizoen opnieuw is het de ambitie van VHL om thuis te verrassen tegen de grote twee. Roeselare moet nog komen en lijkt onaantastbaar, maar misschien is zaterdagavond wel het ideale moment om de Limburgers met verstomming te slaan. Hun seizoenstart was niet top, getuige onder meer de moeizame thuiszeges (telkens 3-2) tegen Gent en Borgworm.

“Maar Maaseik is en blijft Maaseik”, pikt Peters snel in. Misschien kan zijn bloedvorm mee voor het verschil zorgen? Statistisch gezien doet hij het alvast uitstekend als vierde beste serveerder (8 aces) en vijfde beste aanvaller (72 punten) van de competitie.

“Vorig seizoen verliep wisselvallig door een hernia, maar na een bewust rustige zomer voel ik me eindelijk topfit. Dat we met een 3-0 of 3-1 over Maaseik springen? Dat is nog niet uitgesproken in de kleedkamer, maar iedereen kent de stand en dus het belang van deze topper. Ik ben er wel van overtuigd dat als wij op niveau zijn, er zeker kansen liggen”, besluit Peters.