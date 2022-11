Iljo Keisse bezorgt verzorger Roland De Groote overgetelijk verjaardagscadeau: “Iljo neemt een aparte plaats in ons hart in”

We spreken af in ’t Kuipke. Roland heeft een gigantisch dik boek mee waarin schatten zitten verstopt. De minzame man vertelt met een warme gloed in de ogen over zijn pistekinderen. “Van Patrick Sercu kreeg ik de vraag om enkele buitenlanders die aan de Gentse toekomstzesdaagse deelnamen op te vangen. Mijn vrouw, ‘Moetje’ is haar roepnaam, en ik stapten op een trein die niet meer te stoppen was. Robert Slippens en Danny Stam gaven mijn vrouw die naam. Ik stond ook aan het begin van de carrière van Rik Van Slycke en Ronald Verbrugghe. Ik had toen een vergunning als onafhankelijke verzorger en ben nooit bij een club aangesloten geweest”, vertelt De Groote, terwijl hij door het boek bladert.

Roland De Groote heeft een gigantisch dik boek mee waarin schatten zitten verstopt: “Mijn boek is gevuld met veel warmte, maar ook met veel triestige momenten.” — © Marc Van Hecke

Urs Freuler, Danny Clark, Lorenzo Lapage en Frank Corvers passeren de revue. “Scott McGrory en Brett Aitken (olympische kampioenen ploegkoers in Sydney 2000 voor Etienne De Wilde-Matthew Gilmore en Marco Villa-Silvio Martinello, red.) logeerden nog bij ons. Juan Llanares en Sebastian Mora Vedri, die ooit in ’t Kuipke de jongerenzesdaagse reden, ook. Iljo heeft ook nog een paar jaar bij ons geslapen en gegeten. Na de wedstrijd stond zijn bad klaar als hij toekwam. Onvergetelijke momenten. Mijn boek is gevuld met veel warmte, maar ook met veel triestige momenten. Isaac Galvez, Frank Vandenbroucke, Dimitri De Fauw, Wouter Weylandt en Frederik Nolf werden ons ontnomen en dat deed pijn.”

Idool Ferdinand Bracke

Roland koerste nooit, maar hij kreeg de liefde voor het baanwielrennen te pakken door Ferdinand Bracke. “Dat was mijn idool. De microbe had me in zijn greep en tot op vandaag laat het me niet los. Ferdinand vroeg op me op een bepaald moment om voor de Waalse federatie te gaan werken, maar dat zag ik niet zitten. Ik werkte voor de Stad Gent en wilde die job niet opgeven. Ook niet toen ik door Sport Vlaanderen-Baloise werd gevraagd. Ik heb steeds een goede band gehad met Patrick Sercu. Toen de whearebouts in het leven werden geroepen, kon Iljo niet meer bij ons blijven slapen, maar moest hij samen met de andere renners op hotel.”

“Iljo neemt een aparte plaats in ons hart in. Zijn dankbaarheid is groot en dat volstaat voor ons. Ook van de grote kampioenen krijgen wij veel erkenning. Sir Bradley Wiggins zal mij en mijn vrouw nooit voorbijlopen. Juan Llanares is ook een grote meneer, klasbak op de fiets en zeker ernaast. Wanneer ik door deze boek blader, passeren er veertig jaar van mijn leven. Met Iljo trok ik vierentwintig winters op in binnen- en buitenland. Samen wonnen we, maar verloren we ook. Incasseren was er ook bij want er waren moeilijke momenten. Zondag wordt een emotioneel lastige dag. Het is mooi geweest”, zegt Roland, terwijl de mooie gloed in zijn ogen verandert en de oogjes blinken. Roland De Groote hoort thuis in de rijke geschiedenis van ‘100 jaar Gentse zesdaagse’. Een man van weinig woorden, maar met een hart van koekebrood.