Limburgse carpoolparkings ’s nachts dicht door grote opkuis

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) reinigt in de nachten van 18 op 19 november en 25 op 26 november de carpoolparkings in Limburg. Om carpoolers tijdens de werkzaamheden een alternatieve parking aan te kunnen bieden, voert het AWV de werken verspreid over 2 nachten uit. Tijdens de reinigingswerken zal een parkeerverbod gelden op de betreffende parkings.

De opkuis vindt meerdere keren per jaar plaats. Onkruid, maar ook vuilnis en bladeren worden vakkundig verwijderd. Het is belangrijk dat de parkings tussen 20 en 6 uur volledig leeg zijn.

Tijdens de nacht van vrijdag 18 op zaterdag 19 november zijn de parkings van Halen, Hasselt-Zuid, Houthalen, Paal (Beringen) en Tongeren aan de beurt. Het weekend daarna gaat het om Diepenbeek, Heusden-Zolder, Lummen en Maasmechelen.

Patro Eisden

Omdat Maasmechelen relatief ver van de andere locaties ligt voorziet het AWV samen met de gemeente een alternatieve parkeerlocatie. Carpoolers kunnen dan hun wagen kwijt op de gemeentelijke parking tegenover het voetbalstadion van Patro Eisden. Dat ligt naast de Kolenmijn Limburg-Maaslaan.

De carpoolparking van Tongeren is dit keer niet aan de beurt. Dat gebeurt wel wanneer bouw van de nieuwe aangrenzende vrachtwagenparking klaar is. ppn