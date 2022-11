38 chauffeurs met gsm in de hand spelen rijbewijs kwijt in Heusden-Zolder

Heusden-Zolder

De politie van Heusden-Zolder verhoogde deze week het toezicht op het gebruik van de gsm achter het stuur. Donderdagochtend stond de teller op 38 betrapte automobilisten. Zij speelden allen hun rijbewijs voor 8 dagen kwijt.

Woensdag werd ook gecontroleerd in de fietsstraten van de gemeente. Drie chauffeurs hielden zich niet aan het inhaalverbod. Een chauffeur vervoerde een kind los in de auto en droeg zelf evenmin een gordel. Tot slot was er een vrachtwagen niet in orde met de keuring voor zwaar vervoer. De bestuurder kreeg hiervoor een pv.

ppn