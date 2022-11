Leuven

Vader en de zoon Appeltans, die jarenlang Leuvense kamers verhuurden in slechte staat, riskeren een celstraf voor huisjesmelkerij, krotverhuur en bendevorming. Ze verhuurden ook kamers in slechte staat aan vluchtelingen. Het onderzoek duurde 4 jaar en is nu afgerond. De familie verschijnt volgende week voor raadkamer.