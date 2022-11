Alles wijst erop dat Pools grensdorp getroffen werd door Oekraïense afweerraket, maar Zelenski blijft ontkennen: “Hij moet daarmee opletten”

Het is steeds waarschijnlijker dat de raket die in een Pools grensdorp aan twee mensen het leven kostte, niet door Rusland gelanceerd werd maar wel Oekraïens afweergeschut was dat niet naar behoren werkte. En toch blijft Oekraïens president Volodimir Zelenski verkondigen dat zijn land er niets mee te maken heeft. Waarom doet hij dat, terwijl zijn bondgenoten er anders over denken?