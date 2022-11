‘Doomsday-gletsjer’ dreigt zeespiegel met zestig centimeter te doen stijgen

De Thwaites-ijsschots baart wetenschappers al langer zorgen. Als de gletsjer - meer dan vier keer zo groot als Nederland - die erachter ligt in de oceaan glijdt, stijgt de zeespiegel aanzienlijk. “Momenteel gaat er jaarlijks 75 miljard ton verloren, en het gaat steeds sneller”, klinkt het. Uit gps-data blijkt dat de ijsplaat gedurende de 2,5 jaar van de metingen steeds sneller de zee in drijft: eerst 650 meter per jaar, nu meer dan 1.000 meter per jaar.

De Thwaites-gletsjer is een uitzonderlijk brede en snelle gletsjer die vanuit de West-Antarctische ijskap uitmondt in zee. De opwarming van de aarde bedreigt de ijsplaat en bijgevolg miljoenen kustbewoners. “Kuststeden wereldwijd komen dan onder water te liggen”, zegt Douglas Fox in EOS.

Voor de meest recente expeditie werd per schip en per vliegtuig 1,2 miljoen kilo materiaal, brandstof en voorraad ingevoerd naar Antarctica. Tractorkonvooien met sledes doorkruisten vervolgens honderden kilometers ijsvlakte. Zo kunnen de onderzoekers de ijsplaat blijven volgen. De antennes en zonnetorens die twee jaar eerder boven het ijs uittorenden, liggen nu grotendeels begraven onder de sneeuw.

De afgelopen twintig jaar hebben wetenschappers met satellietbeelden kunnen volgen hoe de ijsplaat terugloopt naarmate de aarde opwarmt. De Thwaites-gletsjer wordt al geruime tijd beschouwd als het meest kwetsbare deel van de grotere West-Antarctische ijskap.