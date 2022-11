Tennissers krijgen in 2023 liefst 36 miljoen euro opslag: ATP verdeelt recordprijzenpot van 211 miljoen euro

In 2023 kan Carlos Alcaraz zijn talent nog wat meer verzilveren. — © AFP

Het prijzengeld van de ATP-tour, het hoogste profniveau, wordt verhoogd met 17,98 miljoen euro tot 169,32 miljoen euro. Ook in de ATP Challengers tour, het niveau net onder de ATP-tour, stijgt het prijzengeld van 11,71 miljoen dollar naar 20,41 miljoen dollar.

De topspelers zien daarnaast ook de bedragen in de bonuspools stijgen tot 20,61 miljoen euro(+9,48 miljoen euro). Die bonussen zijn vooral te verdienen op de hoog aangeschreven Masters 1.000-toernooien. Wijzigingen in het prijzengeld van de vier grandslamtoernooien worden later door de toernooien zelf nog bekendgemaakt.

Volgens Andrea Gaudenzi, voorzitter van de ATP, zijn de verhogingen van het prijzengeld logisch: “Onze spelers zijn van wereldklasse en het is onze prioriteit om ervoor te zorgen dat ze juist worden gecompenseerd. Wij tonen met deze verhogingen dat we het niveau nog hoger willen tillen.”

De ATP tour van 2023 start op 29 december met de United Cup in Australië. (belga)