Politierechter blijkt verdachte te kennen: vonnis vluchtmisdrijf overleden fietser maand uitgesteld

Agenten van politie Carma waren als eerste ter plaatse omdat ze het ongeval in de verte zagen gebeuren. — © Tom Palmaers

Het vonnis over het dodelijk ongeval in augustus 2019 waarbij een fietser die op de grond lag in Oudsbergen overreden werd en de dader vluchtmisdrijf pleegde is een maand uitgesteld. De politierechter kent de verdachte immers vanuit de privésfeer.

Tot een debat is het niet eens gekomen. Op het ogenblik dat de verdachte met zijn raadsman de rechtbank binnenstapte was het de politierechter van Genk al duidelijk dat ze de verdachte vanuit de privésfeer kent. “Ik kan en mag hier niet over oordelen”, zei de politierechter. “De burgerlijke partij zou mij partijdigheid kunnen verwijten.”

Meester Paul Engelen die Maryse Leys, die haar echtgenoot bij het ongeval verloor, vertegenwoordigt vroeg zich af waarom die informatie niet eerder boven water kwam. “De familie is nu al drie jaar en drie maanden aan het wachten”, zei Engelen. “De beslissing om het vonnis uit te stellen tot 15 december leidde tot emotionele taferelen bij de familie van de Jos Wauters (45) die op 11 augustus 2019 was aangereden.”

Het ongeval gebeurde op de Weg naar Gruitrode toen Jos Wauters na een huwelijksfeest met de fiets weer huiswaarts keerde. Om een nog onduidelijke reden lag de man op de weg en werd hij overreden door de verdachte. Het waren twee agenten die het allemaal in de verte zagen gebeuren en ook vaststelden dat de verdachte zonder te stoppen doorreed. Volgens een verkeersdeskundige zou het slachtoffer nog 37 meter zijn meegesleurd. De man werd later thuis opgepakt met 1,52 promille alcohol in het bloed.