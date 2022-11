Max Verstappen mist de eerste training in Abu Dhabi

Max Verstappen komt vrijdag niet in actie in de eerste vrije training in Abu Dhabi. Zijn Red Bull-Honda wordt overgenomen door Liam Lawson. Vanaf VT2 zit Verstappen weer achter het stuur.

F1-teams zijn dit seizoen verplicht om minstens twee keer een rookie in de auto te zetten in een vrije training. Red Bull gaf in Barcelona een kans aan Juri Vips, die toen de auto van Sergio Perez overnam. De Est bakte er weinig van en toen hij tijdens een online spelletje het woord ‘nigga’ liet vallen werd hij aan de kant geschoven.

In Abu Dhabi vervult Red Bull het tweede deel van de verplichting en dit keer is het logischerwijze Max Verstappen die plaats moet ruimen. De gelukkige is nu Liam Lawson, een 20-jarige Nieuw-Zeelander die eerder dit seizoen al twee vrije trainingen reed met AlphaTauri, het zusterteam van Red Bull. De Kiwi staat momenteel zevende in de F2. Op de dinsdag na de GP komt Lawson op nieuw in actie tijdens de test die volgt op de laatste race van het seizoen.

Voor Verstappen is het missen van de eerste vrije training geen heel zwaar nadeel. Hij kent het circuit waarop hij vorig jaar wereldkampioen werd en de sessie is weinig relevant, omdat ze op het heetst van de dag wordt gereden om 14 uur lokale tijd (11 uur in België). De kwalificaties en de race vinden plaats bij valavond, respectievelijk om 18 en 17 uur lokale tijd, net zoals de tweede training (17 uur).