Engeland heeft met 1,5 miljard duurste spelerskern in Qatar, België pas tiende

Onder meer door zijn jeugdige leeftijd (19 jaar) is de Engelse middenvelder Jude Bellingham volgens CIES de waardevolste speler in Qatar. — © ATP images

De Rode Duivels komen pas op de tiende plaats in de lijst van de duurste spelerskernen op het WK in Qatar volgens het CIES Football Observatory, een wetenschappelijk centrum voor data en statistieken in het voetbal. Met bijna 1,5 miljard euro heeft Engeland de duurste spelerskern op basis van geschatte transferwaarden. België is volgens CIES 562 miljoen euro waard. De Rode Duivel met de hoogste geschatte transferwaarde is volgens CIES momenteel Thibaut Courtois met 66 miljoen euro.