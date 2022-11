Nu VTM de ‘Soundmixshow’ herlanceert: deze sterren begonnen hun carrière in de originele show

Christoff als Luc Steeno (1991)

Schlagerzanger Christoff De Bolle (46) was nog maar een jonkie van 15 toen zijn moeder een videocassette opstuurde naar VTM. Prompt werd hij uitgenodigd om in de uitzendingen op te treden, maar welke artiest zou hij kiezen? “Ik was als tiener enorme fan van Will Tura en Luc Steeno. Omdat de fysieke gelijkenis met Luc Steeno meer voor de hand lag, heb ik ervoor gekozen om hem te imiteren.”

Zo gezegd, zo gedaan. Met het nummer Voor jou moest Christoff genoegen nemen met een vierde plaats - dat jaar won Danny Supply met Unchained melody -, maar hij lachte uiteindelijk het laatst. Kort na zijn deelname bracht hij zijn eerste eigen single uit, dertig jaar later is hij nog steeds één van de drukst bezette artiesten van Vlaanderen.

Kathleen Aerts als Pop in Wonderland (1995) & Middle of the Road (1997)

Kathleen Aerts (44), de eerste blonde zangeres van K3, maakte in 1995 haar televisiedebuut als ‘de vijftigste en allerlaatste kandidaat van het seizoen’. Ook toen stond Aerts, die nog bruine haren had, met een groep op het podium. Zij en haar schoolvrienden brachten immers het nummer Grow a baby van de Belgische popgroep Pop in Wonderland. Ze eindigden uiteindelijk op derde plaats.

Twee jaar later maakte ze opnieuw haar opwachting in het programma, ditmaal met Chirpy chirpy cheep cheep van het Schotse Middle of the Road. Ze strandde in de halve finale, maar haar carrière was uit de startblokken geschoten. Niet alleen kreeg ze een rol in de eerste Studio 100-musical Sneeuwwitje, achter de schermen van televisieland leerde ze ook Niels William kennen, de man die niet veel later K3 zou oprichten. De rest is geschiedenis.

Gary Hagger als René Froger (1990 & 1994)

Ook Gary Hagger (59) - né Gert Vanderhaege - waagde twee keer zijn kans in De soundmixshow, maar wel twee keer als dezelfde artiest. Hij imiteerde René Froger, de Nederlandse zanger achter Alles kan een mens gelukkig maken. In 1990, toen hij nog niet optrad onder zijn artiestennaam, bracht hij voor de VTM-kijkers het nummer Winter in America.

Zijn eerste deelname ging eerder geruisloos voorbij, maar zijn tweede werd in 1995 een schot in de roos. Met zijn cover van This is the moment eindigde hij op de tweede plaats. Vervolgens werd Het allermooiste, een Nederlandse vertaling van het nummer, een grote hit. Dat het nadien werd gebruikt in de begingeneriek van het VTM-programma Het mooiste moment, maakte de cirkel rond.

Yasmine als Evita (1989)

In het allereerste seizoen nam de destijds zeventienjarige Yasmine, toen nog als Hilde Rens, deel aan de wedstrijd. Ze had al enige ervaring met televisie, want ze was ook al verschenen in De nu of nooit show. Ze bracht - na lang zoeken en nadenken over het geschikte nummer - Don’t cry for me Argentina uit de musical Evita.

Winnen deed ze niet, maar ook voor haar betekende het de start van haar televisiecarrière. Zo beleefde ze haar vuurdoop als presentatrice ook op VTM, naast Willy Sommers in Tien om te zien. Later stapte ze over naar de VRT, waar ze programma’s als Zo is er maar één en De rode loper presenteerde.

Lisa del Bo als Vaya Con Dios (1990)

Toen Reinhilde Goossens, alias Lisa del Bo (61), in 1990 deelnam aan het tweede seizoen van De soundmixshow, hadden zij en haar echtgenoot Jos maar één ding voor ogen. “Een stereo-installatie. Alle finalisten kregen er één, en wij hadden dat nog niet”, gaf ze een tijdje geleden nog toe in Primo. Ze zou uiteindelijk veel meer krijgen dan een stereo-installatie, want haar vertolking van What’s a woman van Vaya Con Dios leverde haar de winst op.

Plots kwam haar hele leven op z’n kop te staan. Drie jaar naar haar winst nam ze immers voor het eerst deel aan de preselecties van het Eurovisiesongfestival, al zou ze pas bij haar tweede deelname in 1996 ook geselecteerd worden met Liefde is een kaartspel.

Gene Thomas als Michael Hutchence van INXS (1990) & Gunther Levi als Sam Gooris

In het seizoen dat gewonnen werd door Lisa del Bo, dook ook een piepjonge Gunther ‘Gene’ Thomas op (intussen 50). De zeventienjarige die bekend zou worden met de dancegroep X-Session en later solo zou gaan, zette zijn eerste stapjes in de media als imitator van Michael Hutchence, de zanger van de rockband INXS. Hij bracht hun hit Never tear us apart.

Ook Romeo Gunther Levi (46) maakte begin jaren 90 zijn eerste sprongen - letterlijk - in het programma, met een cover van Sam Gooris’ Samen uit, samen thuis.