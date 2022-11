De blunder te veel voor De Bleeker? Premier De Croo heeft het helemaal gehad met staatssecretaris van zijn eigen partij

Premier Alexander De Croo (Open Vld) heeft het gehad met zijn partijgenote en staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker. Aanleiding is de toelichting op de begroting die De Bleeker indiende in de Kamer. De Bleeker was er door het kabinet van De Croo op gewezen dat er een fout instond, maar toch trok de staatssecretaris daarmee naar het parlement. Was het de fout te veel?