Bij herfstkampioen KRC Genk staan deze week nog enkele ontspannen trainingen op het programma, vooraleer iedereen vanaf zaterdag een welverdiende vakantie van tien dagen krijgt. Zo gingen Wouter Vrancken en co donderdag padellen in Maasmechelen. Onze fotograaf was erbij en maakte enkele leuke plaatjes.