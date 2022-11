Ex-vriend verbraste opbrengst van verkoop villa Kipling-erfgename: miljonairsdochter krijgt grote schadevergoeding

Eerder deze week belandde de 56-jarige Mireille Gram opnieuw achter de tralies omdat ze haar dochters – die ze in 2015 probeerde te vermoorden – bleef belagen. Woensdag haalde de Kipling-erfgename haar gram in een andere rechtszaak, tegen haar ex-vriend Mohamed E.K. (42). Nadat de miljonairsdochter in 2018 definitief veroordeeld werd voor de moordpoging op haar tweelingdochters, verdween ze februari tot 2021 achter de tralies van de gevangenis van Brugge.

In die periode werd de villa van Gram in de Schotense Eugeen De Bocklaan verkocht voor 750.000 euro. Omdat Gram in de cel zat, gaf ze haar toenmalige vriend E.K. een volmacht om de verkoop af te handelen. Volgens haar moest E.K. het geld bewaren tot zij uit de gevangenis kwam, ze zouden dan trouwen en samen een leven uitbouwen. Nog volgens Gram was het haar toenmalige grote liefde die op de verkoop had aangedrongen en haar snel ten huwelijk had gevraagd.

Rolex, Porsche en scooters

E.K. besliste daar anders over, hij gaf in amper drie maanden tijd het grootste deel van het geld uit. Uit onderzoek van zijn rekening blijkt dat de man tussen 20 april (drie dagen na de verkoop) en juli 2020 680.772 euro heeft verbrast. Hij kocht twee Rolex-horloges, een Porsche, twee Vespa-scooters en loste voor honderdduizenden euro aan schulden af.

Toen Gram besefte dat het geld van haar – volgens de miljonairsdochter flink onder de prijs verkochte – villa als sneeuw voor de zon aan het wegsmelten was, diende ze een klacht in tegen E.K. Tijdens het onderzoek verklaarde de man dat alles met het medeweten van Gram gebeurde, ook de overschrijvingen naar derden. (Lees verder onder de foto)

De villa in de Eugeen De Bocklaan in Schoten. — © rr

Volgens de rechtbank was E.K. wel bevoegd om de woning te verkopen en het geld in ontvangst te nemen, maar hij had niet het recht vrij over dat geld te beschikken. De rechter oordeelde dat de man zich schuldig gemaakt heeft aan misbruik van vertrouwen. “Hij streefde snel en gemakkelijk winstbejag na en hield geen rekening met de eigendomsrechten van de burgerlijke partij”, stelt het vonnis. “Op die manier beschaamde de beklaagde het vertrouwen van zijn toenmalige partner en maakte hij danig misbruik van haar psychologische problematieken en haar eenzaamheid.”

E.K. stuurde zijn kat naar de rechtbank, in het verleden werd hij al meermaals correctioneel veroordeeld, onder meer voor het bedreigen van Tony Gram, de vader van Mireille. “Hij heeft geen lessen getrokken uit die eerdere veroordelingen”, zei de rechter. E.K. werd veroordeeld tot een jaar gevangenis en een boete van 3.200 euro. Aan Mireille Gram moet hij het verbraste bedrag van 680.772 euro en een morele schadevergoeding van 5.000 euro betalen.