Exit Mick Schumacher: Nico Hulkenberg neemt laatste zitje voor 2023

Op de vooravond van de slotrace in Abu Dhabi heeft het Amerikaanse team Haas zijn tweede rijder voor het volgende seizoen bekendgemaakt. Geheel in de lijn van de verwachtingen is dat niet Mick Schumacher, maar wel diens landgenoot Nico Hulkenberg. Hulk wordt de teammaat van de Deen Kevin Magnussen, die al langer vastlag.

“Mijn vuur brandt voor de F1 en ik zal hard vechten voor een terugkeer” Mick Schumacher

Mick Schumacher (23) wordt niet langer gesteund door Ferrari, dat hem uit loyauteit met de familie Schumacher in de F1 had gelanceerd door hem te betrekken in de motorendeal met Haas. Maar voor de Italianen is het nu tijd dat Schumacher op eigen kracht een toekomst uitbouwt en dat is voor 2023 alvast niet gelukt. Schumi Junior laat te weinig sprankels van talent zien, gensters komen vooral vrij bij de impact in het decor: de vele crashes - Jeddah, Monaco, Suzuka - hebben het team te veel geld gekost.

Dat gaf de doorslag om Nico Hulkenberg aan te trekken. De Duitser, die overigens uitstekend Nederlands spreekt, is 35 jaar en reed in het verleden 184 GP’s voor Williams, Force India, Sauber, Renault, Racing Point en Aston Martin. Bij dat laatste team viel hij dit jaar nog twee keer in toen Sebastian Vettel positief testte op Covid. In 2015 won Hulk ook de 24 Uur van Le Mans met Porsche.

Nico Hulkenberg. — © AP

“Ik verdien een plaats”

Schumacher heeft intussen al gereageerd via zijn sociale media. “Dit wordt mijn laatste race met Haas. Ik verhul niet dat ik heel ontgoocheld ben met de beslissing om ons contract niet te verlengen. Niettemin wil ik zowel Haas als Ferrari bedanken voor deze opportuniteit. Die twee seizoenen hebben me geholpen om zowel op technisch als persoonlijk vlak volwassen te worden. Vooral als het moeilijk wordt, besef ik hoeveel ik van deze sport houd. Het was soms een hobbelig parcours, maar ik ben stelselmatig verbeterd, heb veel geleerd en ik weet nu zeker dat ik een plaats in de F1 verdien.”

Mogelijk krijgt de 23-jarige Duitser een rol bij Mercedes als reserve- en simulatorrijder. Maar de kampioen in de F3 (2018) en de F2 (in 2020) hoopt in 2024 opnieuw een fulltime F1-job te versieren. Hij weet ook dat eind 2023 nogal wat rijderscontracten ten einde lopen. “Dit hoofdstuk is niet afgesloten voor mij, tegenslagen maken je alleen maar sterker. Mijn vuur brandt voor de F1 en ik zal hard vechten voor een terugkeer naar de startgrid. Ik zal hun ongelijk bewijzen.”

Sargeant onzeker

Voor 2023 zijn alle F1-cockpits nu gevuld. Er staat wel nog enig voorbehoud bij Logan Sargeant (21), die zijn debuut moet maken bij Williams. De Amerikaan is nog niet zeker van een superlicentie, het rijbewijs van de F1. Daarvoor moet hij dit weekend in de slotmeeting van de Formule 2 nog voldoende punten scoren. Hij heeft zekerheid als hij de top-vijf van de eindstand haalt, momenteel staat hij derde.