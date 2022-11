Will Still blijft hoofdcoach van Reims, ook al kost dat de club ruim een half miljoen euro

Stade Reims zal eerstdaags bekendmaken dat Will Still hoofdcoach blijft tot het einde van het seizoen. De 30-jarige Still nam vorige maand als assistent-trainer ad interim over na het ontslag van hoofdcoach Oscar Garcia. Reims pakte sindsdien 10 op 18 en incasseerde slechts twee tegendoelpunten.

Will Still zal ook na het WK hoofdcoach zijn bij Stade Reims. De voormalige coach van Lierse en Beerschot begon het seizoen als assistent van de Spanjaard Oscar Garcia, maar nam na diens ontslag op 13 oktober ad interim over tot aan het WK. Reims stond op dat moment zeventiende met amper zeven punten. Sinds Still het roer overnam, verloor Reims geen enkele wedstrijd meer. Het won twee keer en speelde vier keer gelijk, waaronder tegen de sterren van PSG. Bovendien incasseerde Reims in die zes wedstrijden amper twee tegendoelpunten. Reims staat intussen op een veilige elfde plaats in de Ligue 1. Still heeft zijn proefperiode als hoofdtrainer dus met glans doorstaan en wordt daar nu voor beloond.

Boete van 575.000 euro

Opvallend is dat Reims een boete van 25.000 euro moet betalen per wedstrijd die de club afwerkt met Will Still als hoofdcoach. Still heeft namelijk zijn UEFA Pro License diploma nog niet op zak. In België volstaat het om ingeschreven te zijn voor de cursus, in Frankrijk moet je hem al effectief hebben afgerond als je op het hoogste niveau hoofdtrainer wil zijn. Reims is bereid om die boete te betalen. In totaal zal de club 575.000 euro moeten ophoesten. Reims zal ook nog een nieuwe assistent-trainer aanstellen voor de trainingen op 28 november opnieuw worden aangevat.