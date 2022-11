Veehouder staat voor een raadsel: tientallen schapen lopen twaalf dagen lang in een cirkel

Een Chinese schapenhouder heeft opvallende beelden gedeeld van een deeltje van haar kudde. De dieren zijn in 34 hokken onderverdeeld op de boerderij, maar de schapen in stal dertien begonnen plots in een cirkel rond te stappen. Eerst een paar, de rest volgde. En dat mysterieuze gedrag hielden ze twaalf dagen vol.

De reden daarvoor is onduidelijk, maar experts zien een besmetting met een bacterie als een mogelijke oorzaak. Listeria kan een ontsteking in de hersenen van schapen veroorzaken, wat een spierverlamming aan één kant als gevolg kan hebben. De besmetting moet snel worden behandeld met antibiotica, maar het is onduidelijk hoe het voor deze schapen is afgelopen toen ze na twaalf dagen stopten met rond te cirkelen. (pjv)