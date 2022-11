GBS De Driesprong officieel eerst zingende school in Riemst

Riemst is de muzikaalste gemeente van Vlaanderen, maar sinds woensdag 16 november heeft Riemst ook officieel een zingende school. GBS De Driesprong uit Millen kreeg dit logo uit handen van voorzitter Bruno Sprengers van Koor en Stem.

In heel Vlaanderen en Brussel zijn er sinds vorig jaar zo’n 55 scholen die dit logo tot nu toe gekregen hebben. In Limburg zijn er nog maar vier scholen met dit logo. De leerkrachten én leerlingen van GBS De Driesprong zijn dan ook fier op deze erkenning.

Dat er muziek zit in de basisschool, daar bestaat geen twijfel over. Juf Ghilaine en juf Leen zingen samen in het popkoor Sens, meester Michel bespeelt met hart en ziel het orgel, juf Josiane heeft het Driespronglied geschreven, juf Ashley en juf Ghilaine hebben vorig schooljaar bijna elk weekend de opleiding 'Zingen met Kinderen' gevolgd, juf Goele en juf Anke zijn bij elk optreden zeer goede backing vocals en ook directeur Nele zingt af en toe mee met de radio van achter haar bureau.

Met zo’n muzikaal talent in huis stak het lerarenkorps begin september de koppen bij elkaar om een activiteit te bedenken om geld op te halen voor de bosklassen. En dat werd natuurlijk een muzikale activiteit. Tijdens 'De drieSprONG zingt' in de Sint-Stefanuskerk van Millen gaven de jongens en meisjes van de school afgelopen woensdag het beste van zichzelf onder leiding van juf Ashley en juf Ghilaine met meester Michel aan het orgel. Ook was er een gastoptreden van het kinderkoor OeMaMi van de Kunstacademie Voeren-Riemst onder leiding van juf Ghilaine.

Bruno Sprengers vond het dus het ideale moment om het team te komen verrassen met het logo van zingende school. Dat werd overhandigd aan het eind van dit mooie concert. Het logo krijgt een mooi plekje in de school.