Hasseltse haalt drie keer goud op provinciaal kampioenschap twirling

Zondag 13 november vond in Houthalen-Helchteren het provinciaal kampioenschap twirling plaats. Ook The Sparklings uit Hasselt, die nog maar sinds dit jaar bestaan en amper één lid hebben, namen hieraan deel. Inga Vermaelen kroonde zich tot Limburgs kampioen in drie categorieën.

De Hasseltse twirlingclub The Sparklings bestaat nog maar sinds januari 2022 en heeft nog maar één actief lid: Inga Vermaelen. Zij nam zich kampioen van Limburg noemen in de categorieën 1, 2 en 3 Batons. Voor deze onderdelen mag ze naar het Belgisch kampioenschap in Leuven op 11 maart 2023. Met haar dance behaalde ze ook een mooie verdiende derde plaats. Naast het provinciaal en het Belgisch kampioenschap neemt Inga ook deel aan de selecties voor het Europees kampioenschap 2023. Dit zal plaatsvinden in Montichiari in Italië.