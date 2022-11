930 deelnemers wandelen rondom Bokrijk met de Heikneuters

Op 11 november organiseerde de wandelvereniging De Heikneuters hun laatste wandeling van dit jaar met als titel 'Rondom Bokrijk'. Met 930 deelnemers was het alweer een geslaagde editie.

“We hadden de weergoden mee en de wandelaars waren zeer tevreden over de schone wandelingen rondom een prachtig domein en door de bossen met hun mooie herfstkleuren”, klinkt het bij De Heikneuters uit Genk. “Nadien konden de wandelaars wat verpozen op onze rustplaats met een natje en een droogje. De catering werd verzorgd door onze vrijwilligers. Zij hadden uitstekend hun best gedaan, zonder hen staan we dan ook nergens.”