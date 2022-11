Poëziewedstrijd voor secundaire scholen met als thema de Maas

Het startevenement vond plaats in Multifunctioneel Centrum De Grous in Stein (NL). Onder de aanwezigen waren genodigden en vooral leerkrachten van de scholen die tot nu ingeschreven zijn voor de wedstrijd. Het publiek werd verwelkomd door Miriam van Es, beleidsondersteuner Toekomstbestendig bedrijfsleven Zuyd Hogeschool – Stein, die het programma voorstelde en als presentator het evenement begeleidde. Namens het Algemeen Nederlands Verbond lichtte Guido De Corte het opzet en het doel van de poëziewedstrijd toe. Vooral de samenwerking tussen de drie culturele organisaties is een voorbeeld hoe verenigingen met elk een eigen historische ontstaansgeschiedenis, maar met gemeenschappelijke doelstellingen en grensoverschrijdend elkaar vinden in een project om jongeren in contact te brengen met de Nederlandse taal en dichtkunst.

Guy Willems gaf info over de praktische organisatie van de wedstrijd. Verschillende jury’s zullen 60 genomineerden selecteren die voor hun prestatie een boekenbon zullen ontvangen. De 18 laureaten uit deze selectie winnen een geldprijs. Alle 60 gedichten worden gepubliceerd in een gedichtenbundel die na afloop van de wedstrijd zal uitgegeven worden. Schrijver, dichter en performer Merlijn Huntjens bracht het gedicht ‘de Maas is niet zomaar een blauwe lijn naar het noorden’, dat hij in opdracht speciaal voor deze gelegenheid geschreven had. Hannah Van den Borne besloot het evenement met enkele mooie nummers op harp. Scholen die nog niet zijn ingeschreven en die interesse hebben in dit project, kunnen zich nog steeds aanmelden. Alle informatie is te vinden via www.maasgedichten.eu.