Unizo Kinrooi laat de stem van de ondernemers tot in Brussel horen

Na een boeiende toelichting over zijn werk in het parlement gingen de ondernemers lunchen op het hoofdkantoor van Unizo waar gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche luisterde naar de verzuchtingen van de Limburgse ondernemers. Voorzitter van Unizo Kinrooi Vital Tilmans nam dan ook minister Jo Brouns mee naar het hoofdkwartier van Unizo. “Ik ben ervan overtuigd dat wij als ondernemers het verschil kunnen maken op het hoogste niveau – maar dan moeten we er wel samen werk van maken”, aldus Tilmans.

Na een lekkere lunch en fijne babbels tussen de grote heren in Brussel volgde er een interessante rondleiding bij de Nationale Bank, waarna de bus terug huiswaarts klaarstond. “Het was een zeer leerrijke dag met fijne contacten onderling, maar zeker interessant dat we de mogelijkheid kregen om met minister Brouns en Unizo-topman Van Assche te kunnen spreken”, zegt Bettina Vancleef van uitvaart Vancleef uit Kinrooi en Maaseik.