Politie start vandaag nieuwe actie tegen afleiding achter het stuur

Donderdag starten de federale wegpolitie en de lokale politiezones een vierdaagse controleactie tegen afleiding achter het stuur. Het is al de tweede keer dit jaar dat zo’n geïntegreerde actie plaatsvindt, klinkt het donderdag bij de federale politie.

Het gebruik van een gsm achter het stuur is een van de voornaamste oorzaken van verkeersongevallen en verkeersonveiligheid. Uit onderzoek blijkt dat tussen 5 en 25 procent van de verkeersongevallen te wijten zijn aan afleiding achter het stuur. Bellen achter het stuur zou het risico op verkeersongevallen verdrievoudigen. Zowat 5 procent van de verkeersongevallen met dodelijke afloop wordt veroorzaakt door gsm-gebruik in de wagen. Jaarlijks is deze vorm van afleiding verantwoordelijk voor een dertigtal doden en 2.500 gewonden.

In mei vond al een eerste nationale actie plaats tegen afleiding achter het stuur. In totaal stelde de politie tijdens de controles 2.445 inbreuken vast, waarvan 2.331 voor het gebruik van de gsm achter het stuur en 114 voor andere vormen van afleiding. “Na opmerkelijke resultaten van de eerste editie in mei heeft de geïntegreerde politie besloten om opnieuw gedurende vier dagen te controleren op afleiding, zoals gsm-gebruik, achter het stuur”, klinkt het.

De actie “Afleiding achter het stuur” is donderdag gestart en loopt tot zondag 20 november 23.59 uur. Bestuurders die door de politie gecontroleerd worden terwijl ze hun gsm-toestel gebruiken tijdens het rijden, krijgen een boete van 174 euro.