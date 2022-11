Drukste ochtendspits van het jaar: meer dan 400 km file

Met meer dan 400 kilometer file was het donderdagochtend de drukste ochtendspits van het jaar. Dat meldt Hajo Beeckman, verkeersexpert bij VRT, op Twitter. Het record van vorige week is daarmee overschreden.

“Drukke regenspits met in heel België rond 8 uur méér dan 400 km file”, schrijft Beeckman op Twitter. Donderdagochtend stond er door onder meer verschillende ongevallen en het regenweer 425 kilometer file op de snelwegen. De filebarometer van het Vlaams Verkeerscentrum schoot dan ook de hoogte in.

Met 425 kilometer is het record van maandag 7 november, toen er ’s morgens 370 kilometer file stond, alweer overschreden. En die vele files zijn ook wel vrij typisch voor de tijd van het jaar, vertelde Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum onlangs in het Nieuwsblad. “Oktober en november zijn de filekleppers van het najaar. Weinig mensen zijn nog op vakantie, de economie draait op volle toeren, het hoger onderwijs is van start gegaan,... En het is donderdag. Dat is typisch een dag waarop er minder van thuis wordt gewerkt. Dat laat zich voelen op de weg”, verklaarde Bruyninckx.

© Vlaams Verkeerscentrum

(sgg)