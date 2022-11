Talkshowhost Jimmy Fallon wordt onterecht doodverklaard op Twitter en Elon Musk lacht ermee

De Amerikaanse talkshowhost Jimmy Fallon is springlevend, maar op Twitter denken ze daar anders over. Enkele dagen geleden werd de hashtag #RIPJimmyFallon gelanceerd en nu probeert Fallon te bewijzen dat hij nog steeds in leven is. Hij riep daarvoor zelfs de hulp in van Twitterbaas Elon Musk, maar die lachte er alleen mee.

Voor alle duidelijkheid: Jimmy Fallon is niet dood. De hashtag verscheen enkele dagen geleden op Twitter en het is niet duidelijk op wat die gebaseerd is. Al snel kreeg de hashtag veel aandacht en ging die viraal. Twitteraars maakten er ook al snel een grap van. Zo delen ze de hashtag met foto’s van mensen die helemaal niet Fallon zijn.

De presentator van The Tonight Show probeerde de grap zelf te stoppen door de hulp in te roepen van Twitterbaas Elon Musk. Hij stuurde hem een tweet waarin hij vroeg of Musk dit kon oplossen. Musk reageerde met de woorden: “Los wat op?”

De hashtag past binnen het verhaal dat het op Twitter gemakkelijker is geworden om valse info te verspreiden sinds Musk het platform over nam. Zo kwam er veel kritiek op de abonnementsformule voor de blauwe verificatievinkjes en werd de nieuwe service ook al enkele keren misbruikt.

(sgg)