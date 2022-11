Familieleden mogen één nacht bij Rode Duivels slapen in Qatar: Courtois en De Bruyne kunnen al zeker op bezoekje rekenen

Na de oefenwedstrijd van vrijdagavond tegen Koeweit vliegen de Rode Duivels onmiddellijk door naar Qatar. Daar verblijven Kevin De Bruyne en co. minstens tot en met 2 december – en hopelijk nog wat langer – in het Hilton Salwa Beach Resort. Om de pijn na enkele weken van huis te verzachten, zijn straks ook de familieleden van de Duivels welkom in Qatar.